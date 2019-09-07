شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان": تطوير منظومة الرى يهدف لزيادة الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحصر شامل على مستوى الجمهورية لما جرى إنجازه فى ملف تطوير منظومة الرى خاصة فى الأراض القديمة، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تطوير منظومة الرى من أبرز الملفات التى تحرص عليها اللجنة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال استصلاح مزيد من الأارضى، وبالتالى لابد من توفير مقنن مائى لها، وتطوير المنظومة سيوفر ما يقرب من 40% من مياه الرى.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد، يهدف للحفاظ على الموارد المائية فى ظل محدوديتها، ومن المتوقع إقراراه فى مستهل دور الانعقاد المقبل، إلى جانب أنه تضمن عقوبات مغلظة لوقف التعدى على المجارى المائية والقنوات ونهر النيل، ووضع آلية لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية، ومياه الأمطار والسيول.