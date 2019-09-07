هونج كونج في حالة تأهب قصوى مع عودة المتظاهرين إلى المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):

يعتزم المتظاهرون في هونج كونج العودة إلى مطار المدينة بعد ظهر اليوم السبت للمرة الثانية في أسبوعين، حيث تعهد السكان بالاستمرار في التظاهر حتى بعد إقدام الحكومة على تقديم تنازل مهم الأسبوع الماضي .

ووضعت الشرطة في حالة تأهب قصوى اليوم السبت حيث تمركز العشرات منهم بعتاد مكافحة الشغب على مسار قطار سريع يقود إلى مطار المدينة الدولي، حيث تعهد المتظاهرون على الإنترنت بإبطاء مراكز النقل الرئيسية.

واستخدم المحتجون نفس الأساليب الأسبوع الماضي، حيث تسببوا في حالة من الفوضى في المطار حيث علق المسافرون في صفوف لعدة ساعات بعد تعطل قطار المطار وإغلاق الطرق القريبة. واضطر العديد منهم إلى السير إلى أقرب محطة لقطار الأنفاق على بعد عدة كيلومترات، قبل أن يتضح أنها أغلقت أيضا بسبب المظاهرات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سحبت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام رسميا مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى الصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ ثلاثة أشهر.