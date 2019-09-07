مدرب الأهلي الجديد وإلغاء الدولار الجمركي- حصاد الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة. أعلن النادي الأهلى تعاقده مع "رينيه فايلر" لتدريب الفريق الأول لكرة القدم السبت الماضي. Advertisements وألغت وزارة المالية الدولار الجمركي، وأعلنت التعامل بالسعر الحر. ويستعرض الخليج 365 في الفيديو جراف التالي، أبرز الأحداث على مدار الأسبوع الماضي

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