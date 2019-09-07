"ارتفاع الأسعار".. كيف يؤثر حظر استيراد الدواجن على السوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

توقع الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة بنحو جنيهين إلى 5 جنيهات، بعد قرار حظر استيراد الدواجن.

وأوضح "درويش"، في تصريح لمصراوي الجمعة، أن أسعار الدواجن في المزارع تراجعت بشكل حاد لتخسر الدجاجة الواحدة حوالي 5 جنيهات من المزرعة ما كبد صغار منتجي الدواجن والذين يمثلون 70% من الصناعة لخسائر فادحة وخروج الكثير من السوق.

وقررت وزارة الزراعة والاتحاد العام للدواجن وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن قرار الحظر لن يؤثر على المستهلك بشكل كبير خاصة، وأنه من المتوقع ارتفاع الأسعار بحد أقصى 5 جنيهات في سعر الدجاجة الواحدة.

وأشار إلى أن قرار الحظر، يستهدف إنعاش السوق من جديد والحد من فارق السعر الذي يستفيد منه الوسيط، ولا يستهدف المستهلك بأى حال من الأحوال.

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وتابع: "الفترة المقبلة قد تشهد توقيع عقود تعاون بين الجهات الحكومية والاتحاد العام للدواجن لتفادي تقلبات السوق التي تهدد صغار المربين".

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن هبطت في السوق المحلي لتتراوح ما بين 18 و19 جنيها في المزرعة، و21 و22 جنيها للمستهلك، وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري.

وأضاف "السيد" لمصراوي، أن ضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين ساهم في تراجع الأسعار، ما جعل المعروض أكثر من الطلب وبالتالي تراجعت الأسعار بشكل كبير، متوقعًا أن يشهد السوق المحلي نشاطا خلال الفترة القادمة وبعض التحركات في الأسعار.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن السعر العادل للدواجن يضمن استمرار عدد كبير من المنتجين والمربين في منظومة الإنتاج،

يذكر أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.