رطوبة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

شبين الكوم 25 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 31

مطروح 22 31

السلوم 21 31

سيوة 23 35

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 23 34

الإسماعيلية 21 34

السويس 24 35

العريش 22 31

رفح 22 30

رأس سدر 24 36

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نخل 17 33

نويبع 28 35

طابا 25 33

كاترين 18 32

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 30 34

الفيوم 26 35

بنى سويف 25 35

المنيا 24 35

أسيوط 26 36

سوهاج 25 37

قنا 26 39

الأقصر 26 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 27 41

الوادي الجديد 24 39

شلاتين 29 38

ابو رماد 29 37

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35