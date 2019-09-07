انقطاع الاتصال بين مسبار هندي ومحطته الأرضية

قال كيه سيفران رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، أمس الجمعة، إن الاتصالات قد انقطعت بين مختبر مهمة القمر الهندية والمحطة الأرضية قبل دقائق من هبوطه المقرر.

وقال سيفران إن "الهبوط كان طبيعياً وتم بحسب المخطط له كما لاحظنا حتى 2.1 كيلومتر من السطح".

وأضاف أن "البيانات يتم تحليلها".

وكان قد تم إطلاق مهمة القمر "تشاندرايان2" من قاعدة في جنوب الهند يوم 22 يوليو الماضي. اقرأ أيضاً... مسبار هندي يستعد للهبوط في القطب الجنوبي للقمر

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