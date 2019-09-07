"الطاقة النووية" تطالب ترامب باستئناف تعدين اليورانيوم

دعت صناعة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استئناف تعدين اليورانيوم وتخصيبه من خلال تخصيص أموال عن طريق برنامج يعود إلى فترة الحرب الباردة.

وفي رسالة بعث بها معهد الطاقة النووية إلى مستشار الأمن القومي جون بولتون ومستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو في 18 أغسطس/آب، طالب بالموافقة على تخصيص أموال من خلال قانون الإنتاج الدفاعي الصادر عام 1950 لإنتاج الوقود المحلي للاحتياجات الدفاعية وتعزيز الاحتياطيات الاتحادية من اليورانيوم لمحطات الكهرباء النووية.

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وحث معهد الطاقة النووية في الرسالة على تخصيص "أموال مباشرة (لم يحدد قيمتها) إما لمرفق أمريكي أو شركة محلية لإنتاج اليورانيوم لبيع اليورانيوم الأمريكي الأصل لمرفق" لإنتاج الكهرباء.

وقالت الرسالة "أقوى دعم يمكن للحكومة الاتحادية تقديمه لصناعات التعدين والتحويل والتخصيب المحلية، تلبية الاحتياجات الأمنية العامة للحكومة بعقود طويلة الأجل".

ويشكك بعض الخبراء في ضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات قائلين إن الولايات المتحدة تملك قدرا من مخزونات اليورانيوم بما في ذلك في مجمع الأمن الوطني واي-12 في ولاية تنيسي من أجل الغواصات وحاملات الطائرات والأسلحة والطاقة يكفي لعشرات السنين.