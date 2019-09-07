عاجل: ناقلة النفط الإيرانية تصل ميناء طرطوس.. وواشنطن تهدد بالعقوبات   

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السبت 7 سبتمبر 2019

ناقلة النفط الإيرانية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت صورًا التقطتها الأقمار الصناعية للناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا 1" بالقرب ميناء طرطوس السوري، على الرغم من الجهود الأمريكية لاحتجاز الناقلة.



وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن الناقلة ظهرت في صور للأقمار الصناعية حصلت عليها الوكالة صباح اليوم السبت من شركة "Maxar Technologies" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء قرب الميناء السوري.

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وتتشابه الصور التي حصلت عليها الوكالة مع صورة نشرها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، للناقلة الإيرانية في وقت سابق اليوم السبت.

وعلق مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": قائلأ، "واهم من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، لم تتجه إلى سوريا".

وأضاف: "لن نرفع العقوبات عن إيران قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب"، لافتا إلى أنه "من الممكن إجراء محادثات مع إيران".

وكانت تقارير إعلامية نشرت معلومات مفادها أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" أفرغت حمولتها في ميناء سوري، إذ نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاي تقريرا حصريا، نقل فيه معلومات أن ناقلة النفط الإيرانية أفرغت نحو 55% من حمولتها في ميناء سوري.

يذكر أن سلطات جبل طارق البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية "غريس 1" (حاليا تسمى أدريان داريا 1)، التي ترفع علم بنما، في 4 يوليو/ تموز، للاشتباه في أنها تنقل النفط الإيراني إلى سوريا، متجاوزةً عقوبات الاتحاد الأوروبي. وكان على متن السفينة 28 من أفراد الطاقم، بمن فيهم مواطنون من الهند وباكستان وأوكرانيا.