إجراءات جديدة للحكومة الأمريكية ضد اللاجئين

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال مسؤول كبير، أمس الجمعة، إن الإدارة الأمريكية الرئيس "دونالد ترامب"، تفكر فى القيام بمزيد من تقليص الحد الأقصى السنوى للاجئين الذين تقبلهم الولايات المتحدة.



وقلص الرئيس الأمريكي منذ توليه منصبه عدد اللاجئين الذين يتم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة فى قرارات انتقدتها جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمن القومى.

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وفى العام الماضى حددت الإدارة الحد الأقصى لبرنامج اللاجئين بثلاثين ألف لاجئ من 45 ألف لاجئ فى 2018 والذى كان فى حد ذاته أقل حد أقصى منذ عام 1980، وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد جعل الحد الأقصى 110 ألف لاجئ خلال آخر سنة له فى الرئاسة.

وقال المسؤول للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه، إن ترامب لم يتخذ بعد قرارات، ولم يلتق بعد كبار مسؤولى الإدارة لمناقشة الحد الأقصى الذى يتم تحديده سنويا بحلول نهاية سبتمبر الجارى.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، إن كبار المسؤولين سيدرسون خيارات خلال اجتماع يُعقد يوم الثلاثاء قد تتضمن إنهاء البرنامج بشكل فعلى أو تقليص الحد الأقصى بشكل كبير .

وامتنع المسؤول عن التعليق بشأن الخيارات التى سيتم بحثها وموعد تطبيق ذلك، وتقول الإدارة أيضا إن إعادة توطين اللاجئين فى الخارج أكثر فعالية من حيث التكلفة من نقل الناس إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول: "إن إعادة توطين الناس فى أماكن قريبة من أوطانهم يعد استخداما أفضل لأموال دافعى الضرائب ".