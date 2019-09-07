شكرا لقرائتكم ليبيا.. "أجنحة بلحاج" تنقل مقاتلين عبر تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مصدر عسكري في إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، التحاق دفعة جديدة من "الإرهابيين" بمحاور القتال في العاصمة طرابلس، لتعزيز صفوف قوات حكومة الوفاق، وذلك في إطار استعداداتها لشن عملية عسكرية على مدينة ترهونة، التي يسيطر عليها الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وأشار المصدر نفسه، في تصريح للعربية.نت مساء الجمعة إلى أن "وصول هؤلاء المقاتلين الإرهابيين يأتي بعد أيام من تحويل الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة الخاضع لسيطرة قوات الوفاق وإغلاق مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس".

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"أجنحة" بلحاج

إلى ذلك، كشف أن "تركيا هي المشرفة على عملية نقل هؤلاء المقاتلين إلى ليبيا، عبر طيران "الأجنحة" المملوك للإرهابي عبد الحكيم بلحاج، بهدف إسناد عناصر الميليشيات المسلّحة في معركتهم ضد قوات الجيش الليبي"، لافتاً إلى أنه تم وضع الترتيبات اللازمة لذلك، في انتظار إعلان ساعة الحسم في طرابلس خلال الأيام القادمة.

ومنذ الخميس، اتسعت دائرة المعارك بين طرفي النزاع خارج العاصمة طرابلس، وتحولت مدينة ترهونة، التي تبعد نحو 90 كم جنوب شرقي طرابلس، إلى هدف لضربات جويّة شنتها قوات الوفاق على مواقع حيوية بالمدينة، التي تمثل مركز ثقل هامّ لقوات الجيش الليبي، في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لشنّ هجوم عليها، في خطوة تقودها الوفاق وتستهدف قطع الإمدادات القادمة من مدينة ترهونة إلى قوات الجيش الليبي المتمركزة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، قصد إضعافها ومحاصرتها.

عبد الحكيم بلحاج

وفي ضوء هذه التطورات الميدانية وتهديدات قوات الوفاق بالتصعيد، أعلنت قيادة الجيش، وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة ترهونة، تمّ إرسالها من قاعدة الوطية الجوية، من أجل صدّ وإجهاض أي هجوم محتمل من الطرف المقابل، وأكدّت أنّ كافة الوحدات الجوية والبرية والبحرية في كامل الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر ساعة الصفر.