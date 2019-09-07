ارتفاع عدد ضحايا الإعصار دوريان في جزر البهاماس إلى 43

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن "ارتفاع عدد ضحايا ال​إعصار​ دوريان في جزر البهاماس إلى 43".

وتكافح سلطات جزر ​الباهاماس​ للتعامل مع الجثث المتحللة مع ارتفاع المخاوف من مقتل المئات بعد الإعصار دوريان الذي دك مناطق من جزيرة أباكو الكبرى مع قيام فرق الإغاثة برفع أنقاض المنازل والبنايات بحثا عن الضحايا وهو بحث يُتوقع أن يرفع بشكل حاد عدد القتلى من الإعصار دوريان.

واجتاح دوريان، وهو أقوى إعصار يضرب ​جزر الباهاما​ على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى هذا الأسبوع ليسوي أحياء بأكملها بالأرض ويدمر البنية التحتية بما في ذلك مدارج هبوط الطائرات في ​المطار​.

وما زال المئات، إن لم يكن الآلاف، مفقودين في البلاد التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة. ويقول مسؤولون إن عدد القتلى، سيرتفع بشدة على الأرجح مع العثور على مزيد من الجثث وسط الأنقاض والركام ومياه الفيضانات التي خلفها الإعصار.