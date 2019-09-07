صور الأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط الإيرانية قرب ميناء طرطوس في سوريا

أظهرت صورا للأقمار الصناعية ناقلة ​النفط​ الإيرانية "أدريان دريا 1" قرب ​ميناء طرطوس​ السوري، رغم الجهود الأمريكية لاحتجاز الناقلة.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الناقلة ظهرت في صور للأقمار الصناعية حصلت عليها الوكالة صباح اليوم السبت من شركة "Maxar Technologies" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء قرب الميناء السوري.

وتتشابه الصور التي حصلت عليها الوكالة مع صورة نشرها مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، للناقلة الإيرانية في وقت سابق اليوم السبت. وقال بولتون في تغريدة عبر موقع "تويتر": "واهم من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، لم تتجه إلى ​سوريا​".

وأضاف: "لن نرفع العقوبات عن إيران قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب"، لافتا إلى أنه "من الممكن إجراء محادثات مع إيران".