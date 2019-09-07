أظهرت صورا للأقمار الصناعية ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا 1" قرب ميناء طرطوس السوري، رغم الجهود الأمريكية لاحتجاز الناقلة.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الناقلة ظهرت في صور للأقمار الصناعية حصلت عليها الوكالة صباح اليوم السبت من شركة "Maxar Technologies" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء قرب الميناء السوري.
وتتشابه الصور التي حصلت عليها الوكالة مع صورة نشرها مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، للناقلة الإيرانية في وقت سابق اليوم السبت. وقال بولتون في تغريدة عبر موقع "تويتر": "واهم من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، لم تتجه إلى سوريا".
وأضاف: "لن نرفع العقوبات عن إيران قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب"، لافتا إلى أنه "من الممكن إجراء محادثات مع إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر صور الأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط الإيرانية قرب ميناء طرطوس في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.