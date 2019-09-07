الجيش الإسرائيلي يستهدف عددا من المواقع الفلسطينية في غزة

استهدف ​الجيش الإسرائيلي​، عددا من المواقع الفلسطينية ب​قطاع غزة​ ما أسفر عن حدوث اضرار مادية دون تسجيل إصابات بين ​الفلسطينيين​.

واوضح الجيش الإسرائيلي في بيان صحافي ان مقاتلاته الحربية والمدفعية أغارت على عدد من الأهداف العسكرية التابعة لحركة "حماس" شمال قطاع غزة ومن بينها موقع ومراصد عسكرية وذلك "ردا على إطلاق ​قذائف صاروخية​ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات في وقت سابق الليلة".

ومن جانبها قالت وكالة ​الانباء​ الرسمية الفلسطينية ان المدفعية الاسرائيلية استهدفت مرصدا شرق (​بيت حانون​)، إضافة الى مشاركة المقاتلات الحربية باستهدافها لمواقع اخرى.

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية قالت في وقت سابق إن عددا من القذائف الصاروخية اطلقت من قطاع غزة وسقطت في منطقة مفتوحة في مستوطنة "​سديروت​" الحدودية فيما أدت احدها إلى اشتعال النيران في المنطقة.

ويأتي ذلك عقب اعلان ​وزارة الصحة الفلسطينية​ وفاة شابين فلسطينيين واصابة أكثر من 70 اخرين خلال مشاركتهم بمسيرات (العودة وكسر الحصار) وسط ادانات فلسطينية واسعة لاستهداف الاحتلال للمدنيين.

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