وزيرة خارجية السويد تستقيل: حان الوقت لأمضي مزيداً من الوقت مع عائلتي

أعلنت وزيرة الخارجية ​السويد​ية ​مارغوت فالستروم​، قرارها الاستقالة، مشيرة الى أنه "حان الوقت لأمضي مزيداً من الوقت مع زوجي وأبنائي وأحفادي. أبلغت رئيس الوزراء برغبتي في مغادرة الحكومة ومنصبي كوزيرة للخارجية".

وتولت فالستروم المنتمية الى ​الحزب الاشتراكي​ الديمقراطي منصبها العام 2014 عندما شكّل رئيس الوزراء ستيفان لوفن حكومته لتطلق ما سمّته حينها "​السياسة​ الخارجية الداعمة للنساء".

وعملت طويلاً على الساحة السياسية السويدية والدولية فتولت مناصب في ​المفوضية الأوروبية​ وكانت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني ب​العنف الجنسي​ في حالات النزاع.

وأثارت حفيظة إسرائيل في أولى خطواتها كوزيرة للخارجية عبر إعلانها اعتراف السويد ب​الدولة الفلسطينية​.

وأغضبت إسرائيل مجدداً عندما دعت إلى تحقيقات "معمّقة" في قتل ​الجيش الإسرائيلي​ لفلسطينيين والتي وصفتها بأنها "عمليات قتل خارج نطاق ​القضاء​"، ما دفع الدولة العبرية لتصنيفها شخصية غير مرغوب فيها.

