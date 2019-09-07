اخبار العالم

ولايات أميركية تطلق تحقيقين منفصلين مع شركات تكنولوجيا بينها فيسبوك وغوغل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت مجموعتان من ممثلي الإدعاء في ولايات أميركية عن تحقيقين منفصلين في شأن انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار تشمل شركات كبرى للتكنولوجيا مثل غوغل و​فيسبوك​.
ويركز التحقيق الأول، الذي تقوده نيويورك ويشمل سبع ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، على "فيسبوك"، ولم يحدد التحقيق الثاني الذي أعلنته تكساس، ومن المرجح أن يشمل ما يصل إلى 40 ولاية أخرى، الشركات المستهدفة لكن من المتوقع أنه يركز على غوغل.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس "أنا أطلق تحقيقا في شأن فيسبوك لتقرير ما إذا كانت أفعالها قد عرضت بيانات للمستهلكين للخطر أو خفضت جودة خيارات المستهلكين أو زادت أسعار الإعلانات". وأضافت قائلة "يجب على أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم أن تتقيد بالقانون".
وقال مكتب المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون إنه يقود تحقيقا في شأن شركات كبرى للتكنولوجيا، لكنه لم يذكر اسماءها.
وأبلغ مصدر مطلع "رويترز" أن من المتوقع أن يركز ذلك التحقيق، الذي من المرجح أن يشمل المدعين العموميين لأكثر من 40 ولاية، على غوغل.
وعلى المستوى الاتحادي تجري وزارة العدل ولجنة التجارة الاتحادية تحقيقات تشمل فيسبوك وغوغل وأبل وأمازون في شأن انتهاكات محتملة أيضا لقانون مكافحة الاحتكار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولايات أميركية تطلق تحقيقين منفصلين مع شركات تكنولوجيا بينها فيسبوك وغوغل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا