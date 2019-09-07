خارجية السودان ترحب برفع تعليق عضويتها بالاتحاد الأفريقي

رحبت ​وزارة الخارجية​ ​السودان​ية بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان ب​الاتحاد الأفريقي​، ورفع تجميد أنشطته فيه، مؤكدة "التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية".

وولفتت الخارجية في بيان الى أن "السودان يعبر عن قناعته التامة بالعمل الجماعي الأفريقي، طريقًا لتحقيق أهداف شعوب القارة في الرفاه الاقتصادي والنمو الاجتماعي وتعزيز قيم الديموقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها"، معربة عن كامل رضاها "الآن بتوفر الأسباب الكفيلة بفعل وفضل هذا القرار، لانخراط واندماج السودان الكامل بالأسرة الدولية، واستئناف دوره الرائد في منظمة ​الأمم المتحدة​ بالمشاركة والمساهمة في صيانة السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترقية حقوق الإنسان".

وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن الشكر والتقدير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ، ورئيس وأعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص للسودان محمد حسن ولد لبات، ومبعوث ​أثيوبيا​ للسودان السفير محمود درير، ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، ودول الجوار وقادتها، لتضامنهم جميعًا مع السودان وشعبه وحكومته لتحقيق أهداف ثورته الشعبية السلمية، والذي عبر عنه بيان مجلس السلم الأفريقي.