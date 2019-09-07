الجمهورية: يان كوبيتش اطلع عون على وقائع جلسة التمديد لليونيفيل

علمت "الجمهورية" انّ "ممثل الامين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش اطلع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على وقائع ​جلسة التمديد​ للقوات الدولية في ​الجنوب​، وسلسلة الملاحظات التي عبّر عنها أعضاء ​مجلس الأمن​، وهي في جزء منها جوهرية وينبغي الأخذ بها لتكون مهمتها متناسقة مع ما يرضي القوى الدولية ويحفظ مصالح لبنان ومقتضيات الهدوء فيه".

ولفتت المصادر، الى أنّ "كوبيتش توقف عند الملاحظات الأميركية تحديداً، والتي التقت مع مجموعة الدول المشاركة فيها، وتناولت ضرورة ان تقوم هذه ​القوات​ بمهماتها ومنع الظهور المسلح في الجنوب، بعد الإشارة الى انتشار مسلحي عناصر ​حزب الله​ ومجموعات محلية مسلحة تتحرّك تحت جنح الظلام. وهو ما يشكّل خروجاً على تعهدات لبنان بإخلاء المنطقة من ​السلاح​ غير الشرعي"، مضيفة: "تحدث كوبيتش عن الإتصالات التي أجرتها قيادة القوات الدولية مع قيادة "حزب الله" ومع الإسرائيليين، وساهمت في حصر التوتر خلال اقل من ساعتين".

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