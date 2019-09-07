شهيب: بري لطالما شكل كاسحة الغام سياسية تعبد الطريق امام الحلول

لفت وزير التربية ​اكرم شهيب​ لـ"الجمهورية" الى اننا "رحّبنا بمبادرة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ المشكورة، وحرصه الدائم على البلد"، مضيفاً: "من هنا لطالما شكّل بري كاسحة الغام سياسية تعبّد الطريق امام الحلول سواء السياسية او الاقتصادية، على غرار ما تمّ التوافق عليه في لقاء ​بعبدا​ الاخير".

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