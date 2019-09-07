يوفنتوس يخطط لإبرام صفقتين بالمجان من توتنهام

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لإبرام صفقتين مجانيتين من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بضم الثنائي كريستيان إريكسن وتوبي ألديرفيريلد.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي يوفنتوس بات مستعداً للدخول في محادثات مع إريكسن وألديرفيريلد في يناير/كانون الثاني المقبل، لمحاولة ضمهما لاحقاً.

وبدأ اليوفي في العمل مؤخراً على جلب الصفقات المجانية، كما حدث مؤخراً مع الثنائي أدريان رابيو وآرون رامسي، تجنباً لإنفاق أموال طائلة في سوق الانتقالات.

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ولن يجد يوفنتوس الطريق ممهداً نحو الثنائي، في ظل مساعي إنتر ميلان لمحاولة ضم المدافع البلجيكي، بينما يستهدف ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع إريكسن.

وينتهي عقد الثنائي مع النادي اللندني بنهاية الموسم الحالي؛ حيث فشلت الإدارة في إقناعهما بتمديد عقديهما، مما يمهد للرحيل مجاناً بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن ألديرفيريلد ارتبط بقوة بالانتقال إلى روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق في النهاية، كما هو حال إريكسن الذي انتظر تحرك الريال لضمه، لكن دون فائدة.



