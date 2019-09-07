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السبت 7 سبتمبر 2019
المركبة الفضائية شاندريان-2
كتب
متابعات_الخليج 365
كشف "كايلاسافاديفو سيفان" رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، عن فقدان الاتصال بالمركبة الفضائية شاندريان-2، اليوم السبت حسب التوقيت المحلي، وذلك في انتكاسة لخطة الهند الطموح للهبوط بمسبار غير مأهول قرب القطب الجنوبي للقمر.
ونقلت وكالة رويترز، تصريحات "سيفان" قائلًا، " نشعر بالإنزعاج شديد من فقدان الاتصال ونعمل الأن على تحليل البيانات المتاحة للمنظمة".
وتعتبر بعثة "تشاندرايان -2"، استمرارا للبرنامج القمري الهندي الذي بدأته المركبة "تشاندرايان -1"، والتي جرى إرسالها إلى القمر، في تشرين الأول/أكتوبر 2008.
وعملت هذه المركبة في مدار القمر لمدة 312 يوما، وتعد "تشاندرايان -2"، مشروعا أكثر تعقيدا، كونها تتضمن هبوطا وإيصال مسبار صغير إلى سطح القمر، سيدرس خلال يوم قمري واحد (14 يوما من أيام الأرض) عناصر التركيب المعدني لسطحه.
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كانت هذه تفاصيل خبر فشل ذريع للهند.. فقدان الاتصال بمركبة فضاء أرسلتها نيودلهي للقمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.