فشل ذريع للهند.. فقدان الاتصال بمركبة فضاء أرسلتها نيودلهي للقمر

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السبت 7 سبتمبر 2019

المركبة الفضائية شاندريان-2

كتب متابعات_الخليج 365

كشف "كايلاسافاديفو سيفان" رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، عن فقدان الاتصال بالمركبة الفضائية شاندريان-2، اليوم السبت حسب التوقيت المحلي، وذلك في انتكاسة لخطة الهند الطموح للهبوط بمسبار غير مأهول قرب القطب الجنوبي للقمر.

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ونقلت وكالة رويترز، تصريحات "سيفان" قائلًا، " نشعر بالإنزعاج شديد من فقدان الاتصال ونعمل الأن على تحليل البيانات المتاحة للمنظمة".

وتعتبر بعثة "تشاندرايان -2"، استمرارا للبرنامج القمري الهندي الذي بدأته المركبة "تشاندرايان -1"، والتي جرى إرسالها إلى القمر، في تشرين الأول/أكتوبر 2008.

وعملت هذه المركبة في مدار القمر لمدة 312 يوما، وتعد "تشاندرايان -2"، مشروعا أكثر تعقيدا، كونها تتضمن هبوطا وإيصال مسبار صغير إلى سطح القمر، سيدرس خلال يوم قمري واحد (14 يوما من أيام الأرض) عناصر التركيب المعدني لسطحه.