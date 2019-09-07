مسؤول اميركي: لا نخطط لشراء صواريخ تفوق سرعة اصوت من روسيا

أعلن مسؤول رفيع المستوى ب​الإدارة الأميركية​ أن "​الولايات المتحدة​ لا تخطط لشراء ​صواريخ​ تفوق سرعة الصوت من ​روسيا​". ولفت المسؤول لوكالة "​سبوتنيك​" تعقيبا على ما قاله الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في الجلسة العامة للمنتدى الشرقي أنه اقترح على الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، شراء أسلحة فرط صوتية روسية الى أن "لدى الولايات المتحدة العديد من الأسباب للنظر في الحصول على تقنيات صاروخية متطورة من روسيا، لأن الولايات المتحدة تتميز إلى حد كبير عن روسيا فيما يتعلق بالتطوير الآمن واختبار وتنفيذ تكنولوجيا ​الصواريخ​".

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