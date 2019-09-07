بولتون: ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 اتجهت إلى سوريا

أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ إن "ناقلة ​النفط​ ال​إيران​ية أدريان ​داريا​ 1 اتجهت إلى ​سوريا​"، مشيرا إلى أن "​واشنطن​ لن ترفع العقوبات عن ​طهران​ قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر ​الإرهاب​".

ولفت بولتون في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أنه "واهم من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، لم تتجه إلى سوريا"، مضيفا: "لن نرفع العقوبات عن إيران قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب"، مشيراً إلى أنه "من الممكن إجراء محادثات مع إيران".