بولتون: ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 اتجهت إلى سوريا

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن "ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 اتجهت إلى سوريا"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن ترفع العقوبات عن طهران قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب".
ولفت بولتون في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه "واهم من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، لم تتجه إلى سوريا"، مضيفا: "لن نرفع العقوبات عن إيران قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب"، مشيراً إلى أنه "من الممكن إجراء محادثات مع إيران".
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