نيو دلهي تفقد الاتصال بمركبة فضاء أرسلتها للقمر

أعلن رئيس منظمة أبحاث ​الفضاء​ ​الهند​ية، كايلاسافاديفو سيفان، إن "المنظمة فقدت الاتصال بمركبتها الفضائية شاندريان-2 وذلك في انتكاسة لخطة الهند الطموح للهبوط بمسبار غير مأهول قرب ​القطب الجنوبي​ للقمر". وبحسب وكالة ​رويترز​، أشار سيفان في قاعة ممتلئة بعلماء بدا عليهم الانزعاج من النبأ بمركز المنظمة للرصد في بنغالور الى أننا "نقوم بتحليل البيانات المتاحة"، مشددا على أن "بعثة تشاندرايان 2 تعتبر استمرارا للبرنامج ​القمر​ي الهندي الذي بدأته المركبة "تشاندرايان -1"، والتي جرى إرسالها إلى القمر، في تشرين الأول 2008."

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