مصادر القوات للشرق الأوسط: من الآن وصاعداً لن تكون هناك مراعاة لخواطر أحد

لفتت مصادر حزب "القوات اللبنانية" عبر صحيفة "الشرق الأوسط" الى أنه "بعد خطاب رئيس الحزب ​سمير جعجع​ الأخير، كان هناك قرار واضح بسلوك مسار جديد في التعاطي، سواء مع "​التيار الوطني الحر​" أو باقي الفرقاء، باعتبار أن ما حصل أخيراً من انقلاب علينا في موضوع تعيينات أعضاء ​المجلس الدستوري​ في ​الحكومة​، أظهر أننا نتعاطى مع قوى سياسية لا تحترم التزاماتها، وهذا أمر خطير في ال​سياسة​ وفي عملية السعي لبناء الوطن الذي نحلم به".

وأكدت المصادر أنه "من الآن وصاعداً لن تكون هناك مراعاة لخواطر أحد، كما كان يحصل في بعض المحطات في الماضي، فلا حلفاء لنا إلا من يتلاقى معنا على سياسة فضح الفاسدين وتسميتهم بأسمائهم، بعيداً عن أي مواربة"، مشيرة الى "أننا لسنا نحن من نلهث وراء تحالفات. فليلهثوا هم خلفنا. نحن اليوم حالة سياسية كبيرة تتمثل بـ4 وزراء في الحكومة، و15 نائباً في البرلمان. وليحاولوا أن يستمروا في لعبة عزلنا والتضييق علينا".