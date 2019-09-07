مصادر LBC: لا خطر على سعر صرف الليرة

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "لا خطر على سعر صرف الليرة"، مشيرةً الى أن "سعر الصرف في ​القطاع المصرفي​ على حاله 1515 ليرة لكل ​دولار​"، لافتةً الى أن "ما يحدث من قبل محلات الصيرفة مخالف للقانون".

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