أكد مستشار رئيس ​الحكومة​ لشؤون ​النازحين​ ​نديم المنلا​ أن "مجلس الإنماء يحاول تنفيذ الموقع الإلكتروني خلال أسابيع الذي لأي جانب الإطلاع على اي مشروع وستكون المعلومات حوله متاحه للجميع، وسيكون الموقع متسما بشفافية كاملة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح المنلا أن "المانحين في ​مؤتمر سيدر​ يقولون أننا نريد ان نطمأن أن هذه الاموال تصرف بشكل دقيق وصحيح حسب الاعراف الدولية"، مشيراً الى "اننا نحن ملتزمون بهذا الأمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر المنلا: المانحون في مؤتمر سيدر يريدون الإطمئنان أن الاموال تصرف بشكل دقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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