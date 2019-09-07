نيبينزيا: الحفاظ على الاستقرار في لبنان بالغ الأهمية بالنسبة إلى الشرق الأوسط

رد المندوب الروسي الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​فاسيلي نيبينزيا​، على سؤال لصحيفة "​الشرق الأوسط​" حول التوترات عبر الحدود بين ​لبنان​ و​إسرائيل​، وعن سبب عدم قيام ​روسيا​ بأي عمل ملحوظ لمنع الهجمات الإسرائيلية، موضحا أنه "بعد الحادث الذي وقع أخيراً عبر الحدود ظهرت تصريحات تفيد أن هذه الحلقة انتهت"، آملاً في أن "يجري الحفاظ على الاستقرار في لبنان، لأن ذلك بالغ الأهمية بالنسبة إلى الشرق الأوسط".

ولفت الى "أننا لا نتحكم في المجال الجوي اللبناني، ولا نحن الضامنون له. ليس لدينا أي ترتيبات لمنع حصول هذه الأمور". وإذ بدا غير واثق من مصير مشروع البيان الذي اقترحته ​فرنسا​ لمنع وقوع المزيد من الأعمال العدائية، أكد أن ​مجلس الأمن​ "يراقب بالتأكيد ما يجري في كل أنحاء لبنان".

وشدد على أن "ما حصل في لبنان لا يساهم في الاستقرار في الشرق الأوسط"، معتبراً أن "هذا مؤسف للغاية"، مشيرا الى أنه "لا يوجد أحد مهتم بتكرار الأحداث المؤسفة التي وقعت بعد عام 2000"، وحذر من أنه "إذا اشتعلت النيران، يمكن أن تصب الزيت على النار المشتعلة فعلاً في الشرق الأوسط. نود تجنب ذلك، ومنع أي تصعيد لذلك الصراع".

