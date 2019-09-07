شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قضايا على أجندة "دفاع النواب" بالدور الأخير.. أبرزها "الزيادة السكانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اهتماماً بالغاً بالقضايا المجتمعة التى لها ارتباط مباشر وتؤثر على الأمن القومى، جنباً إلى جانب القضايا ذات العلاقة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز القضايا التى تضعها لجنة الدفاع والأمن القومى على أولوياتها بالدور الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول:

1 - قضية الزيادة السكانية

بدأت اللجنة فى مناقشته على مدار أدوار الانعقاد السابقة بعقد جلسات مع المتخصصين، حول سبل وآليات مواجهتها، تمهيداً لإعداد قانون فى هذا الصدد يعتمد على الحوافز الإيجابية.

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2 - قضية مكافحة المخدرات.

3 - متابعة المشروعات القومية المختلفة أبرزها أفاق تنمية محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.

4- استكمال دراسة أسباب انتشار الجريمة الجنائية فى مصر والوقوف على إجراءات الحماية المدنية وإعداد الدولة للدفاع على كافة المستويات المختلفة.

5- استكمال دراسة أسباب الهجرة الداخلية ووضع التوصيات لمواجهة تلك المشكلات والحد من الآثار السلبية الناجمة عنها.

6 - مواجهة الجريمة الإلكترونية.