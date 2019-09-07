اليوم.. البحوث الفلكية يطلق معرضا فنيا بعنوان "في فلك يسبحون"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، اليوم، معرضا تحت مسمى (في فلك يسبحون)، ويستمر حتى 12 سبتمبر الجارى بمتحف الفن الإسلامى.

ويحتوي المعرض على بعض المقتنيات الأثرية والفلكية التي يمتلكها المعهد ، ومن المقرر أن يبدأ المعرض باحتفالية ثقافية في الساعة السادسة مساء يتخللها بعض العروض الفنية، وخلال تلك الفترة سيقام على هامش المعرض بعض المحاضرات وورش العمل المتخصصة في علم الفلك وتطبيق عملي عن استخدامات الاسطرلاب لتبسيط علوم الفلك لرواد المعرض والمتحف ، وتأتى هذه الاحتفالية وتنظيم المعرض بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441.