اليوم.. الجيزة تفتتح 6 معارض لمستلزمات المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تفتتح محافظة الجيزة، السبت، 6 معارض لمستلزمات المدارس "عودة المدارس"، بتخفيضات تصل لـ50%، وستكون بداية الافتتاحات بالمعرض الكائن بشارع الملك فيصل بعد محطة الطالبية بجوار شركة المطاحن. يأتي ذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين ونيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة.​

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