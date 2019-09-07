اليوم.. مدبولي يزور المنيا لتفقد المشروعات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يرافقه عدد من الوزارة، اليوم السبت، محافظة المنيا ويستقبله المحافظ اللواء قاسم حسين، وعدد من النواب لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة.

تشمل الزيارة تفقد محور سمالوط على النيل، ضمن ٦ محاور أرضية تنفذها وزارة النقل.

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ويضم المشروع ٣ كباري على النيل والسكك الحديدية وترعة الإبراهيمية، بطول ٢٤ كيلومتراً وعرض ٢١ متراً وبتكلفة ١.٤ مليار جنيه.

وعقب ذلك يفتتح رئيس الوزراء، مشروع شارع مصر لتشغيل شباب الخريجين، ثم يتفقد العمل بمستشفى التأمين الصحي ضمن مشروع تطوير العمل وتنفيذ المنظومة الجديدة.

وبعد استكمال الجولة يعقد مؤتمراً بقاعة المؤتمرات شرق النيل، ثم زيارة للمنطقة الصناعية لافتتاح مجمع الصناعات، ومركز خدمة المستثمرين، ثم افتتاح مصنع مؤسسة مصر الخير.