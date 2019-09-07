محاكمة موظف وتاجر بتهمة تزوير توكيل رسمي.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، اليوم السبت، محاكمة موظف سجل مدنى وتاجر، بتهمة تزوير توكيل رسمي.

تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم، بلاغا من "مصطفى م" فوجئ بصدور توكيل رسمي باسمه لأحد الأشخاص، للتصرف في عقار مملوك له.

تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، "ح. ي" موظف، أمد وسهل للمتهم الثاني "ي. م"، بإصدار توكيل رسمي باسم المجنى عليه لبيع عقار مملوك له، تم القبض على المتهمين، وحبستهما النيابة وأحالتهما لمحكمة الجنايات.