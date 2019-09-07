اليوم.. "حقوق الإنسان" يكرم الأعمال الدرامية بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
يكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق، الأعمال الدرامية الداعمة لمبادئ حقوق الإنسان في احتفالية، غدًا السبت، بالمسرح الصغير بدار الأوبر المصرية.
وقال "فائق" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن الدراما الداعمة لحقوق الإنسان لها دور كبير في الارتقاء بمستوى الوعي الذهني والحس الوجداني للإنسان يجعله أكثر تحضراً وإحساساً بالآخر، وأقوى انتماءً وحباً لمجتمعه وأسرته، إلى آخر هذه الصفات الحميدة التي تساهم في بناء وتقدم الأمم.
وأضاف أنه جرى تقييم 28 مسلسل عرض خلال شهر رمضان بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، من بينهم 3 أعمال رسوم متحركة، واختارت اللجنة المسلسلات التي حققت المعايير التي وضعتها اللجنة.
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