ميلشيات الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن ميليشيات الحوثي تواصل خروقات اتفاق استوكهولم، بإطلاق النار على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد. وشنت ميليشيات الحوثي شنَّت قصفا كثيفا على مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16جنوب مدينة الحديدة.
كما سقطت مقذوفات مدفعية ورشاشة قرب مواقع "المشتركة" في مدينة الدريهمي أطلقتها الميلشيا من أحياء سكنية داخل المدينة.
الميليشيات عاودت استهداف منطقة "الفازة" على الخط الساحلي ومواقع القوات المشتركةغداة تصعيد امتد إلى المنطقة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا وتحشيد وقوات ومقاتلين إلى تخوم منطقة الجبلية جنوب المديرية نفسها، إضافة إلى مواقع عدة في مديرية حيس.
واستخدمت الميليشيات في خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بينها مدافع الهاون وقذائف (آر بي جي)، ورشاشات عيار 14.5 و12.7.
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