شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة العناصر تزداد.. «خلية الإخوان» في الكويت تطيح برئيس جهاز أمن الدولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كشفت مصادر أمنية كويتية أن سبب إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة في الكويت جاء على خلفية اعترافات المتهمين الـ8 المنتمين إلى جماعة الإخوان، الذين تم ضبطهم داخل الكويت وجرى ترحيلهم إلى مصر.

وأشارت صحيفة القبس إلى أن قرار الإيقاف سببه التستّر على 4 كويتيين ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، تعاونوا مع عناصر الخلية الإرهابية، واعترف زعيمهم بأنه تلقّى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية.

من جهتها، كشفت صحيفة «الراي» الكويتية أن التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية مع عناصر الخلية فضحت أسماء جديدة من المتعاونين معها في الكويت، بعضهم غادر إلى دول أخرى تتواصل السلطات المصرية معها لتسلّمهم.

ولم تكشف الصحيفة عن عدد المصريين المطلوبين الذين تم إلقاء القبض عليهم، فيما ذكرت أن من بين المعتقلين «خ.م» و«أ.ع» و«م.م» دون ذكر أسمائهم كاملة، وفق ما تداوله بعض المصريين.