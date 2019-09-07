شكرا لقرائتكم خبر عن طهران : بعد فضح شمخاني.. اختفاء مسؤول بارز وأخويه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في إطار تفاقم صراع الأجنحة داخل نظام الملالي، كشف ناشطون إيرانيون اعتقال أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة الإيرانية، روح الله صدر الساداتي، وأخويه مهدي ورضا صدر الساداتي، مساء (الخميس)، مؤكدين أن مصيرهم لا يزال مجهولا. وربط الناشطون قضية اختفاء الأشقاء الثلاثة، وهم رجال دين متنفذون، بحملة يقودها أحدهم (مهدي صدر الساداتي) ضد عمليات فساد واختلاس ورشاوى تورط فيها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وبحسب وكالة «تسنيم»، المقربة من الحرس الثوري، رجحت شخصيات عبر مواقع التواصل احتمال احتجاز الثلاثة من قبل جهة أمنية، لكن مكتب المدعي العام قال إنه «ليس هناك مذكرة اعتقال ضد الصدر الساداتي وإخوته». ونقلت الوكالة عن «مصدر مطلع» أن الأشقاء الثلاثة مفقودون منذ يوم الأربعاء، في وقت عزت الجهات المختصة اختفاءهم إلى ملاحقة جهات معينة لهم.

وقال المساعد السابق في منظمة الباسيج في طهران وحيد أشتري أمس (الجمعة) إن صدر الساداتي اختفى بعد خروجه من مدينة قم باتجاه مطار «مهرآباد» في طهران، لكن «مسؤولي المطار أكدوا أنه لم يتسلم تذكرته». وأضاف: «حال مهدي مثل حال الآخرين، فقد تعرض للتهديد خلال اتصال هاتفي أو رسائل نصية».