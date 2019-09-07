شكرا لقرائتكم بولتون: لن نرفع عقوبات إيران قبل توقفها عن نشر الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، السبت، أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن إيران قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب.

وكتب بولتون في تغريدات على تويتر "أن طهران تعتقد أن تمويل نظام الأسد أهم من الاعتناء بشعبها".

وبشأن السفينة الإيرانية "أدريان"، قال بولتون "مخطىء من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية لم تتجه إلى سوريا".

وفي 3 سبتمبر، أوقفت ناقلة النفط الإيرانية التي تترصدها الولايات المتحدة نظام التتبع الخاص بها لأكثر من 13 ساعة، ما أدى إلى تجدد التخمينات والشكوك بأنها بصدد التوجه إلى سوريا.

وقامت الناقلة "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف باسم "غريس 1"، بإغلاق نظام التعريف التلقائي الخاص بها مساء الاثنين ولم يتم تشغيله بعد ذلك.

Advertisements

الناقلة الإيرانية

وكان موقع تتبع السفن، مارين ترافيك، أظهر في وقت سابق الاثنين، أن الناقلة تباطأت قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن أفادت تقارير عدة بأنها في صدد التوجه نحو ميناء طرطوس السوري.

وكان نظام تحديد الهوية التلقائي للسفينة أظهر قبل أيام توجه الناقلة لموانئ في اليونان وتركيا.

أمر غير مقبول

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، أن تقليص إيران الإضافي لالتزاماتها النووية أمر غير مقبول ومرفوض.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة محلية: "لقد أعلنت إيران أنها ستجري مزيدا من الأبحاث حول الأسلحة النووية، وسترفع أي قيود في هذا الشأن، هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق".

وبدأت إيران في أيار/مايو تتنصل تدريجيا من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015 مع القوى الكبرى بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، وذلك ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات عليها.

وأعلنت طهران، الأربعاء، مرحلة جديدة في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء أبحاث وتطوير في المجال النووي، على أن تعلن، السبت، تفاصيل هذه المرحلة.