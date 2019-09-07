شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تستعد لحسم عدد من الملفات.. أبرزها إقرار قانون الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد عدد من الملفات التى تحظى باهتمام أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أبرزها تفعيل الزارعات التعاقدية، وتسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة، والبت فى ملف المقننات المائية، وإقرار مشروع قانون الموارد المائية والرى، وقانون إنشاء نقابة الفلاحين.



وفى هذا الإطار، قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات البارزة التى ستحرص اللجنة على مناقشتها بالتفصيل خلال دور الانعقاد الأخير، أبرزها، تقنين وضع اليد، أسعار توريد المحاصيل الزراعية، ملف الأسمدة، المقننات المائية، وفيما يخص التشريعات، مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ونقابة الفلاحين.



وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ملف تقنين وضع اليد شهد انفراجة كبيرة خلال الفترة السابقة، وهناك المزيد من الجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين، واستعادة حق الدولة، بالإضافة لملف تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، من الموضوعات الهامة التى سيتشهد انفراجة، وفيما يخص المقننات المائية، هناك جهود وتشريعات لتحقيق هذا الغرض لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية.



وأشار رئيس اللجنة، إلى أن قانون الرى الجديد الذى انتهت اللجنة من مناقشته فى دور الانعقاد الرابع، سيخرج للنور فى مستهل دور الانعقاد الأخير، وذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة، إلى جانب مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين.



وفى سياق متصل قال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، إنه بالإضافة لهذه الملفات يوجد عدد من القضايا منها على سبيل المثال خطة الدولة فى زيادة مساحة الأراضى المزروعة قطن على مستوى الجمهورية، وآليات النهوض بالصناعة مرة أخرى، وفتح مجال للتصدير.



Advertisements

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن دور الانعقاد الأخير للبرلمان، من المفترض أن يتم الوقوف على تنفيذ توصيات اللجنة فى مختلف الموضوعات التى تمت مناقشتها خلال أدوار الانعقاد السابقة، سواء توصياتها بشأن تسعير المحاصيل الزراعية، وتقنين وضع اليد، واستراتيجية مواجهة السيول، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، وذلك من خلال حصر شامل للتوصيات وما تم تنفيذه، وأسباب عدم تنفيذ بعضها.



وأوضح تمراز، أن ملف زراعة الأرز من الملفات الهامة أيضا، سواء من خلال المساحات المسموح بها فى المحافظات، أو إقرار سياسة الزراعة التبادلية فى المحافظة الواحدة، وخطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من كافة المحاصيل الإستراتيجية.



ويرى النائب محمد سعد، عضو اللجنة، أن الدولة بكل طاقتها تدعم ملف الزراعة والمزارعين، وتم ترجمة ذلك فى صورة قرارات على أرض الواقع، كان من شأنها تخفيف معاناة المزارعين، ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى، ودعم قضايا الزراعة، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية فى مختلف الأسواق حتى أصبحت تغزو العالم.



وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على حسم الجدل فى ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال تشكيل لجنة تضمن عناصر من وزارات التموين، الزراعة، والصناعة، يكون منوط بها البت فى حساب التكلفة الفعلية للمحاصيل الزراعية، مع مراعاة زيادة أسعار المستلزمات الزراعية بين حين وأخر، ويتم وضع هامش ربح.



وأشار عضو اللجنة، إلى أن ملف الزراعات التعاقدية، من الموضوعات الشائكة ايضا، والذى يهدف للحفاظ على مستقبل المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة لوضع آلية لزيادة مساحات الأراضى المزروعة ذرة، وذلك لما تمثله من أهمية كبرى فى صناعة الأعلاف.