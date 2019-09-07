مضادات للطائرات المسيّرة

في الوقت الذي تتحوّل فيه الطائرات المسيرة إلى محور للصراعات الدائرة بين بعض القوى الدولية والإقليمية عبر العالم، حيث باتت تتصدر واجهة التوتر بين إيران وإسرائيل مثلا؛ تناقلت وسائل إعلام دولية نبأ منسوبا إلى صفحة تحمل اسم القوات المسلحة الملكية، مفاده أن المغرب حصل مؤخرا على أسلحة متطورة خاصة بالتصدي للطائرات المسيّرة.
ويتعلّق الأمر بمنظومة Bukovel AD التي تنتجها شركة أوكرانية متخصصة، والتي تعتبر من بين آخر ما أنتجته الصناعات العسكرية المعاصرة.
هذه المنظومة تسمح في الوقت عينه، باكتشاف هذه الطائرات المسيرة على بعد مسافة طويلة، كما تمكّن بعد ذلك من تعطيل اتصالها بشبكة نظام تحديد المواقع GPS، والذي يمكّن من التحكم في هذه الطائرات وتوجيهها نحو أهدافها المحتملة لضربها.
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