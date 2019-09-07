مريم باكوش تحتفل بليلة العمر

تحتفل الفنانة مريم باكوش، عشية اليوم الجمعة، بحفل زفافها، في مدينة الدارالبيضاء، بعدما سبق أن أعلنت عقد قرانها في وقت السابق.

مصادر مقربة من باكوش أفادت أنها تستعد للاحتفال بزفافها، ليلة اليوم، وقد وجهت الدعوة إلى أسماء فنية صديقة لها، كما اختارت أن يكون هذا الحدث الشخصي بعيدا عن كاميرات الصحافة.

وسبق أن احتفلت باكوش بعقد قران عبر حفل عائلي بسيط.

وشهد العام الحالي إقامة عدد غير متوقع من الفنانين لأعراسهم، وكان النصيب الأكبر منها للفنانات، أبرزهن دنيا بوطازوت، وسعيدة شرف، ونجاة الرجوي، ومها البخاري، ومنال بنشليخة.