مهرجان القاهرة الدولي للمسرح.. فرقة “كواليس” تمثل المغرب

تمثل مسرحية “علاش” لفرقة “الكواليس”، المغرب، في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، الذي ينطلق من 10 شتنبر ويستمر إلى 19 منه.
واختيرت المسرحية لتمثل المغرب في الدورة 26 من المهرجان، بعدما حققت الجائزة الكبرى لمهرجان “ليالي مسرح جسور” في نسخته الخامسة في مدينة آسفي.
ويشرف على إخراج المسرحية، المخرج المسرحي، عبد الفتاح عشيق، وتحكي قصة” امرأة تعيش في منطقة جبلية عميقة، أفنت عمرها في البحث عن لقمة عيش لأطفالها الثلاثة، فوجدت نفسها أمام مصاعب الحياة مع ما تربت عن ذلك من جحيم انتقل إلى صراع بين أطفالها حول عفتها من عدمها، ليجد المتلقي نفسه يتخبط بين تناقضات المكنونات البشرية، والنفسية للشخصيات”.
المغرب سيكون حاضرا خلال الورشات، والندوات المواكبة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر، والتجريبي، حيث سيلقي الممثل، والمؤلف المسرحي بوسلهام الضعيف، محاضرة تحمل عنوان “المسرح الإفريقي من مفهوم الزنوجة إلى البحث في تقاليد الممثل الإفريقي”.
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