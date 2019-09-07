شكرا لقرائتكم خبر عن قائد جبهة ثره يكشف حقيقة دخول المليشيا مديرية ميكراس والان مع التفاصيل

مع استمرار دفع المليشيات الحوثية بتعزيزات عسكرية ، منذ ما يقارب الشهر والنصف للقتال على جبهة ثره واقتحام مديرية مكيراس، وفي السياق ذاته وتزامنا مع الأحداث ووصول تلك التعزيزات، تجددت الإشتباكات منذ قليل بين أبطال المقاومة الجنوبية وبين مليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وعلق "حسين الوحيشي" قائد أركان حرب جبهة ثره حول حقيقة الأوضاع فى الجبهة قائلا: " ما زالت المليشيا العمليات تدفع بتعزيزات عسكرية وحشود بشرية وذلك في محاولة منها لأختراق مواقع المقاومة ولكن هيهات لهم ذلك فالأبطال لهم بالمرصاد بأذن الله"

مضيفًا، قائلًا" المليشيا الحوثية شنت الليلة هجوما بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقعنا ولكن ولله الحمد تم التصدي لهذا الهجوم وكسره من قبل أبطال المقاومة الجنوبية".