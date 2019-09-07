شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالإصلاح يظهر بالقنوات الإسرائيلي والان مع التفاصيل
في حادثة هي الأولى ، ظهر “عبد الرقيب الهدياني” الصحفي التابع لحزب الإصلاح اليمني ذراع الإخوان المسلمين “ فى اليمن على قناة " آي 24 نيوز الإسرائيلية"، والتي تبث شارتها من تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني.
وتعليقا على هذه الاستضافة ، قال الصحفي الجنوبي عدنان الاعجم : الصحفي الاصلاحي عبدالرقيب الهذياني يشارك في قناة اسرائيل العربية ..أين ذهبت فتاويهم حول التطبيع الحرام مع اسرائيل. ؟؟ .. وهل فتوى علماء الإصلاح أصبحت تصنف الجنوب العدوا الأوحد في كل بقاع الدنيا ؟؟”.
فيما أعتبر الصحفي باسم الشعيبي إطلالة الصحفي عبدالرقيب الهدياني على قناة آي24نيوز الاسرائلية التي تبث من تل أبيب ،تطبيع اصلاحي اسرائيلي.
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