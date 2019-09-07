تركيا تسجن معارضة لإردوغان عشر سنوات بتهمة إهامة رئيس الدولة

الموجز

أصدرت محكمة تركية اليوم الجمعة حكماً يقضي بسجن جنان قفطانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول، لنحو 10 سنوات، بتهمة «الدعاية الإرهابية» و«إهانة رئيس الدولة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤول في الحزب: «حكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر»، لمعارضتها إردوغان.

في المقابل، برأت محكمة تركية اليوم أكاديمية متهمة في قضية «إرهاب» لتوقيعها عريضة تدعو إلى السلام، في سابقة قد تكون لصالح المئات غيرها من الموقعين على هذه العريضة، ويواجهون الاتهامات نفسها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الجماعة الحقوقية «أكاديميون من أجل السلام» في حسابها على موقع «تويتر»: «تمت تبرئة أستاذتنا. هذا أول قرار بالبراءة في قضايانا التي يتم النظر فيها».

وذكر موقع «بيانيت» الإخباري المستقل، أن الأكاديمية أوزليم شندينيز من جامعة «إغدير» وقعت مع نحو ألفي أكاديمي آخر عام 2016 عريضة، تنتقد حملة قمع عسكرية في المناطق الكردية في جنوب شرقي البلاد.

وأدين نحو 200 من الموقعين في محاكم تركية بتهمة «نشر دعاية إرهابية»، وحكم عليهم بالسجن بين 15 شهراً وثلاث سنوات، وفق «بيانيت». ولا يزال المئات غيرهم ينتظرون محاكمتهم.

لكن مدعي عام محكمة إسطنبول دعا إلى إسقاط التهم بحق شندينيز، بحسب موقع «بيانيت»، بالاستناد إلى قرار للمحكمة الدستورية صادر في يوليو (تموز).

وكانت المحكمة الدستورية تنظر في استئناف قدمه تسعة من المدانين بسبب العر