"إسكان البرلمان": حل مشاكل الصرف الصحى أبرز اهتمامات اللجنة بدور الانعقاد الأخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الأخير للبرلمان، سيشهد إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات، أبرزها ملف الصرف الصحى، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للوقوف على مشاكل المواطنين.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة كانت حريصة خلال أدوار الانعقاد السابقة على حل مشاكل المواطنين، وذلك من خلال استدعاء التنفيذيين لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالقضايا والملفات فى الدوائر، والخروج بتوصيات ملزمة للجهات المعنية، ومن ثم يتم متابعة تنفيذ التوصيات، خاصة فى مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لبعض المحافظات للوقوف على المشاكل بها، المتعلقة بمشروعات الصرف الصحى المتوقفة، ومياه الشرب، إلى جانب مطالبة الحكومة بحصر شامل لمشروعات مياه الشرب والصرف المتوقفة على مستوى الجمهورية، ووضع خطة للانتهاء منها وفقا لجدول زمنى، مع ضرورة مراعاة الاعتمادات المالية المتاحة.
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