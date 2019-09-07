بسبب ماس كهربائي.. تصاعد أدخنة من حضانات مستشفى بني سويف الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: سادت حالة من الذعر داخل مستشفى بني سويف الجامعي، عقب تصاعد أدخنة بإحدى غرف الحضانات نتيجة حدوث ماس كهربائي بتكييف الغرفة. تلقت مديرية أمن بني سويف، بلاغا من المستشفى الجامعي بتصاعد أدخنة كثيفة من تكييف إحدى حضانات المستشفى. Advertisements وبالانتقال والفحص تبين حدوث ماس كهربائي بالتكييف أدى إلى تصاعد الأدخنة الكثيفة وجرى السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح والأجهزة الطبية. وأكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن العمل يسير بشكل طبيعي في الوقت الحالي داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه عقب تصاعد أدخنة من تكييف إحدى الحضانات نتيجة ماس كهربائي تم فصل التيار الكهربائي ونقل الأطفال إلى إحدى الغرف المجاورة لحين إصلاح العطل. وجرى وضع خطة إخلاء سريعة لبعض حجرات المستشفى القريبة من مصدر تصاعد الأدخنة؛ لتأمين حياة هؤلاء المرضى.

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