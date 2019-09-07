الهند تعلن فقدان الاتصال بمهمة القمر "تشاندرايان -2"

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- أ ش أ:
أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن وكالة الفضاء التابعة للبلاد فقدت الاتصال بمهمة القمر "تشاندرايان -2" منذ يوم أمس الخميس.
ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية الجمعة، عن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كيه سيفان، قوله، في حديث له مع العلماء المتخصصين بمركز التتبع التابع للوكالة في مدينة بنجالور الهندية، "جار تحليل البيانات" حول الواقعة.
ولم تتطرق المنظمة الهندية إلى المزيد حول ذلك.
يُشار إلى أن هذه الحادثة تمثل انتكاسة لخطة الهند الطموحة لوضع مسبار بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.
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