فتح باب التظلمات لمتضرري تعويضات النوبة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- أ ش أ:

أعلن أحمد إبراهيم محافظ، أسوان بدء فتح باب التظلمات على إختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقون للتعويضات النوبية من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ، وذلك إعتبارا من غد السبت وحتى يوم الخميس 12 سبتمبر الحالي.

وأد المحافظ أنه سيتم تعليق كشوف بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات الإعلانات بمقرات الوحدات المحلية في مراكز ومدن أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الإجتماعى لإتاحة المجال أمام المواطنين للتعرف على بيان تعويضاتهم وبالتالى تلقى طلبات التظلمات.

وأشار إلى أنه بعد الإنتهاء من مرحلة التظلمات سيتم البدء فى الترتيبات واللمسات النهائية لتسليم التعويضات ومستنداتها خلال الفترة القادمة.