بالصور – مدحت صالح يشعل حفل ختام مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أحيا الفنان مدحت صالح، ختام فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية في حفل ساهر، مساء أمس الجمعة، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته الموسيقية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغاني مدحت صالح منها "قادرين يا دنيا، ماشي في ظلها، بحلم على قدي، الدنيا لو هتيجي، النور مكانه، المليونيرات، بنتي وحبيبتي، حبيبي يا عاشق، زي ما هي، البلياتشو، قلب واحد، وعدي، و كوكب تاني"

كما قدم مجموعة من أشهر الأغاني الكلاسيكية، منها "أسمر يا اسمراني، بين شطين وميه، بالإضافة إلى ميدلي لكوكب الشرق أم كلثوم والتي أهداها إلى جمهور الإسكندرية.

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واختتم "صالح" الحفل بأغنيته الشهيرة "أنا ابن مصر" والتي تفاعل معها الجمهور وشاركه الغناء بها، فيما شهد الحفل حضورا كبيرا من جمهور الإسكندرية وزائري المدينة خلال نهاية الصيف، وسط تفاعل واستحسان بالفقرات الفنية المقدمة.

وضمت فعاليات المهرجان الذي أقيم في الفترة من 16 أغسطس الماضي حتى 6 سبتمبر الجاري، 9 حفلات لعدد من نجوم الموسيقى والغناء هم "فرقة بغدادي بيج باند، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، والمطربين " علي الحجار، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، والمطربة التونسية غالية بن على، بالإضافة إلى الفنانين"محمد محسن، خالد سليم، مي فاروق، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين".

وكرمت إدارة المهرجان 9 شخصيات سكندرية ساهمت في إثراء الحراك الثقافي والفني في مصر والوطن العربي، منهم المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، والفنان الكبير سمير صبري، والموسيقار محمد على سليمان، بالإضافة إلى مصمم الاستعراضات الفنان علي الجندي.

وضمت قائمة المكرمين في مهرجان الأوبرا كل من الدكتورة نيفين المحمودي، المدير الفني لاوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية ، سامى محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش بدار الأوبرا، وكل من سامي فتح الله والمهندس عبد الرحمن نصار أعضاء مجلس أمناء أوبرا الإسكندرية، فضلا عن تكريم اسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الأسبق.