اليوم.. انطلاق حوار على مستوى وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن الجولة الثالثة للحوار الثلاثي على مستوى وزراء الخارجية الصين وأفغانستان وباكستان ستعقد في العاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، اليوم السبت، برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، موضحة في بيان، أن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية

الصيني وانج يي ووزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني سيترأسان وفودهما في الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأشارت الوزارة الباكستانية، إلى أن وزراء الخارجية سيبحثون عدة ملفات بما فيها العلاقات السياسية

وعملية السلام والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، والتعاون الإنمائي والاتصال.

جدير بالذكر، أن إنشاء هذا الحوار الثلاثي بدأ عام 2017 بهدف تعزيز التعاون الثلاثي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تعزيز التعاون في التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن والسلام وقد عقد الاجتماع الأول للحوار في بكين في عام 2017 والثاني في بكين في 2018.